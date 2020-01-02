Компании, связанные с Евгением Пригожиным, за прошлый год подали иски к столичным школам более чем на 50 млн рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, за прошлый год подали иски к столичным школам более чем на 50 млн рублей.

Речь идет о 45 судебных претензиях со стороны комбинатов питания. Это следует из картотеки арбитражных судов, пишет интернет-издание «МБХ медиа». По его данным, иски со стороны связанных с Пригожиным компаний поданы к 27 школам, Колледжу полиции, Педагогическому колледжу, а также Колледжу архитектуры, редизайна и реинжиниринга. Также претензии поданы к столичным властям и Московскому дворцу пионеров. Истцами, в свою очередь, выступают компании «Московский Школьник», «Школьник-ЮЗ», «Конкорд» и «Комбинат дошкольного питания». Основания исков в большинстве дел не указаны, а там, где они прописаны, говорится о требованиях «взыскания сумм неосновательного обогащения» и уплаты задолженности. При этом, как отмечается, только 16 исков принято к производству. Большинство из них остались без движения или были возвращены связанным с Пригожиным компаниям, а по одному из них суд отказал в удовлетворении требований.

Ранее родители предъявляли претензии к поставщикам, подконтрольных комбинату питания Пригожина «Конкорд». Они пожаловались на массовое отравление детей в столичных садах. Мещанский суд обязал компании бизнесмена выплатить компенсации – на каждого истца пришлось по 15 тысяч рублей.