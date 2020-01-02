Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты. Они могут храниться в холодильнике, заправленные сметаной или майонезом, не больше 18-ти часов. Ингредиенты традиционных блюд новогоднего застолья – это хорошая питательная среда для бактерий, которые вызывают отравление, — отметили в ведомстве.
2020-01-02T12:32:00+03:00
2020-01-02T12:35:19+03:00
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12:32, 02 января 2020
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