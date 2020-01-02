Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты. Они могут храниться в холодильнике, заправленные сметаной или майонезом, не больше 18-ти часов. Ингредиенты традиционных блюд новогоднего застолья – это хорошая питательная среда для бактерий, которые вызывают отравление, — отметили в ведомстве.