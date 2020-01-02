Частные охранные компании США и Ливана могли помочь Карлосу Гону сбежать из Японии

Об этом сообщает информагентство Киодо. Как бывший глава альянса «Рено Ниссан Мицубиси» покинул страну, пока точно неизвестно. СМИ пишут, что его вывезли в футляре от виолончели, затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнес-джете.

Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018-го года по обвинению в финансовых махинациях. Недавно его выпустили под залог. Он является гражданином Ливана, Франции и Бразилии. В правительстве Франции уже заявили, что если Карлос Гон окажется на территории страны, то его не выдадут Японии. Некоторое время Карлос Гон возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа».