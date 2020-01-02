Жители Москвы смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно» со 2 по 8 января – гендиректор музея

Жители Москвы смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно» со 2 по 8 января. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

«Музей-заповедник «Царицыно», как и большинство московских музеев, со 2 по 8 января для всех открыт и работает бесплатно. Традиционно, 2 и 3 января у нас еще проходят детские елки по сеансам. Запланирована большая рождественская концертная программа в атриуме Хлебного дома. Также у нас в музее открыты как постоянные экспозиции, посвященные Екатерине II, так и временные выставки, которые закроются сразу после рождественских праздников», — сказала она.

Фокина добавила, что для самых маленьких открыт детский музей, где малышам все можно потрогать и пройти квесты, чтобы познакомиться с историей дворца и историей России.