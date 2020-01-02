Законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС позволит местным властям оперативно оказать помощь населению – юрист

Законопроект МЧС об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций позволит местным властям оперативно оказать помощь населению. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор кафедры конституционного и муниципального права ВШЭ, доктор юридических наук Елена Лукьянова.

«Я не очень понимаю, зачем это вводить законом, но, может быть, для того, чтобы позволить местным властям реагировать быстрее, чем это сделают федеральные власти. Если это расширение прав местного самоуправления, то я не считаю, что это плохо», — сказала она.

Лукьянова подчеркнула, что МЧС не сможет заставить людей эвакуироваться против их желания.

«Не уйдут люди, если не захотят. Физически организовать принудительную эвакуацию невозможно, можно подогнать к дому автобус и попросить покинуть жилище. Это лучше, чем вообще не объявить (о чрезвычайной ситуации – Э.М.)», — заключила она.

МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС. В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации решение об эвакуации будут принимать правительственная, региональная или муниципальная комиссии, отмечается в документе, который размещен на портале нормативно-правовых актов.