Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн умер скончался в США

Одному из самых успешных спортивных функционеров планеты было 77 лет.

Дэвид Стерн был комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 год. Благодаря ему, НБА стала по-настоящему глобальным брендом. Стерн превратил Лигу в лицензионный продукт, который можно было бы продавать. Огромная работа была проделана для популяризации баскетбола – контракты с телевидением, собственный канал, персональные контракты звезд, борьба с наркотиками – все это сделало НБА самой успешной Лигой Мира стоимостью более $5 млрд. К слову, именно Стерн ввел в НБА потолок зарплат – задолго до других американских лиг.

Бывший комиссар НБА потерял сознание в середине декабря, находясь в одном из ресторанов в Манхэттене и был срочно госпитализирован. Девид перенёс кровоизлияние в мозг. С тех пор его состояние оставалось тяжелым

О времени и месте похорон Дэвида Стэрна будет сообщено позднее.