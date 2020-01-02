В Нидерландах официально перестали называть свою страну Голландией. В правительстве пошли на такой шаг ради туристов, которые приедут на Евровидение, рассказала «Эху» профессор Университета Твенте Нэлли Литвак. Она также добавила, что власти хотят преодолеть ассоциацию страны с наркотиками и кварталом красных фонарей.
2020-01-02T12:02:00+03:00
2020-01-02T12:10:12+03:00
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Эксклюзив Эха 12:02, 02 января 2020
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