В одной из квартир многоэтажного дома в Твери, по некоторым данным, произошел взрыв бытового газа

Пострадали двое человек, еще более 50 эвакуированы.

Все произошло ранним утром. По словам очевидцев, которые приводит интернет-издание «Tvernews», жители дома услышали хлопок, а затем увидели исходящий от одной из квартир сине-белый дым. Кроме того, они утверждают, что по зданию пошла трещина. Несколько окон оказалось выбито. В региональном правительстве, в свою очередь, уверяют, что разрушения строительных конструкций не произошло, передает агентство «Интерфакс». О случившемся доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене. Власти, по словам собеседника агентства, создали региональную комиссию по ликвидации последствий ЧП. Эвакуированные жители дома, по словам представителей администрации области, размещены в одной из школ, их обеспечивают горячим питанием. Официально же о причинах произошедшего пока что не сообщается.

Следственный комитет, тем временем, начал проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Твери. В ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела.