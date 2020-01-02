Компании, связанные с Евгением Пригожиным, за год подали иски к московским школам более, чем на 50 млн рублей

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, за год подали иски к московским школам и колледжам более, чем на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на картотеку арбитражных судов. Речь идёт о компаниях «Московский школьник», «Школьник – ЮЗ», «Конкорд» и Комбинат дошкольного питания. Решение вынесено только по одному иску из сорока пяти. В удовлетворении требований суд полностью отказал.

Основания для исков в большинстве исков не указаны. Там, где они прописаны, говорится о взыскании долгов.

В конце декабря 2018 года стало известно о массовом отравлении детей в московских детских садах. В октябре мещанский суд Москвы обязал компании, связанные с Евгением Пригожиным, которые поставляли питание, выплатить компенсации на общую сумму около 300 тысяч рублей. Это, примерно, по 10 – 15 тысяч на ребёнка.