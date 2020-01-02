В Австралийском штате Новый Южный Уэльс объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти говорят, что это нужно для принудительной эвакуации и перекрытия дорог. Туристов также обязали покинуть опасную территорию.

Новый Южный Уэльс – это самый густонаселённый штат на юго-востоке Австралии, столицу которого Сидней ежегодно посещают миллионы туристов.

Лесные пожары бушуют в Австралии уже несколько месяцев. На популярном курорте Маллакута около 5 тысяч человек оказались заблокированы огнём и нашли убежище на местных пляжах. К ним на помощь направлены два военных корабля.