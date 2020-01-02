Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах. Теперь водители могут предъявлять сотрудникам ГИБДД полисы ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном варианте на смартфоне. Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон об ОСАГО ещё в мае, но до сих пор не были прописаны в правилах дорожного движения, что становилось причиной конфликтов.
2020-01-02T11:31:00+03:00
2020-01-02T12:00:18+03:00
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11:31, 02 января 2020
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