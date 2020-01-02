Предложение МЧС сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС может ущемить права граждан – Лев Пономарев

Предложение МЧС сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС может ущемить права граждан. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев.

«Если смотреть за общим рисунком поведения наших структур, то (они обещают – Э.М.) дайте нам больше полномочий – все будет хорошо. Но мы видим, что чем больше полномочий у наших силовиков, тем меньше оказываются защищенными граждане. Так что здесь надо много думать», — сказал он.

Правозащитник добавил, что эта инициатива нуждается в широком общественном обсуждении.

МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС. В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации решение об эвакуации будут принимать правительственная, региональная или муниципальная комиссии, отмечается в документе, который размещен на портале нормативно-правовых актов.