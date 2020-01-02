Московские галереи, музеи и выставочные залы с этого дня до 5 января работают бесплатно. В Царицыно в эти дни проходит много выставок и концертов, рассказала «Эху Москвы» гендиректор музея-заповедника Елизавета Фокина.

Фокина добавила, что для самых юных посетителей открыт детский музей, где экспонаты можно потрогать, а также пройти квесты.