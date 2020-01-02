Премьер-министр Израиля попросит парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования

Таким образом Биньямин Нетаньяху надеется избежать судебных слушаний по делу о коррупции.

О намерении попросить Кнессет об иммунитете Нетаньху объявил накануне на пресс-конференции, объяснив это необходимостью «продолжать вести Израиль к великим достижениям». Премьер-министра цитирует газета Times of Israel. Сможет ли политик достичь своей цели, неясно – например, глава партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман уже заявил, что его сторонники выступят против предоставления иммунитета. Эту позицию разделяет и глава партии «Йеш Атид» Бенни Ганц.

Нетаньяху, в частности, обвиняют в том, что он принимал подарки от богатых бизнесменов. Все обвинения он отрицает. Суд по его делу не сможет начаться до тех пор, пока Кнессет рассматривает заявление премьера с просьбой об иммунитете. При этом перед выборами, намеченными на март, израильский парламент был распущен и вряд ли сможет принять какое-либо решение, пишет «Би-би-си». Поэтому, скорее всего, судебные слушания будут отложены.

В марте в Израиле пройдут уже третьи выборы за последний год. Ранее партия Нетаньяху «Ликуд» и «Йеш Атид» так и не смогли сформировать кабинет министров.