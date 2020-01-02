Вице-премьер Украины заявил, что страна не готова к возвращению прямых поставок газа из России. Дмитрий Кулеба сказал, что его цель – сделать так, чтобы Киев закупал топливо только по правилам общеевропейского рынка. По его мнению, вопрос в том, чтобы Россия больше не использовала газ, как инструмент шантажа или коррумпирования национальных элит, передаёт Интерфакс.
2020-01-02T11:02:00+03:00
2020-01-02T11:10:41+03:00
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11:02, 02 января 2020
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