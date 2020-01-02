В Твери два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального правительства, в квартире выбиты стёкла, но разрушений строительных конструкций нет. Были эвакуированы боле 50 человек, они временно размещены в ближайшей школе.
2020-01-02T11:02:00+03:00
2020-01-02T11:10:08+03:00
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11:02, 02 января 2020
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