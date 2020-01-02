«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии 31 декабря

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», по некоторым данным, взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии 31 декабря.

О том, что теракт совершен боевиками запрещенной в России организации, сообщает американская мониторинговая компания Site Intelligence Group. Эту информацию подтверждает и Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность террористов в интернете. Причем, канал обращает внимание, что игиловцы объявили погибшими двух сотрудников полиции, хотя официально объявлено лишь об одном.

Инцидент произошел 31 декабря на въезде в Магас. Автомобиль сбил стоявшего у дороги сотрудника ДПС, затем двое напали с ножами на экипаж полиции. По данным силовиков, нападавшими были 18-летний Микаил Мизиев — сын директора одного из центров культурного развития Ингушетии, там накануне прошли обыски — и 23-летний Ахмед Имагожев, мастер спорта по армрестлингу, работавший охранником в этом учреждении. Мизиев был убит, Имагожев ранен и помещен в реанимацию. Сегодня он пришел в сознание. С ним работают следователи.

Официально также сообщалось, что один полицейский погиб, трое ранены.