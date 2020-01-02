Умер бывший глава НБА Дэвид Стерн. Ему было 77. Как пишет The New York Times, его называют самым важным человеком в истории баскетбола. Стерн руководил Национальной баскетбольной ассоциацией 30 лет и за это время телевизионные доходы выросли в 40 раз, а зарплаты игроков – в 20 раз.
2020-01-02T10:33:00+03:00
2020-01-02T10:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 02 января 2020
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