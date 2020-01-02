Умер бывший глава НБА Дэвид Стерн. Ему было 77. Как пишет The New York Times, его называют самым важным человеком в истории баскетбола. Стерн руководил Национальной баскетбольной ассоциацией 30 лет и за это время телевизионные доходы выросли в 40 раз, а зарплаты игроков – в 20 раз.