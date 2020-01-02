В Амурской области усилили санитарный контроль на границе из-за вспышки пневмонии в Китае. Проводится профилактическая работа с туристами, которые выезжают в КНР, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, передаёт Интерфакс.

31 декабря власти города Ухань сообщили о появлении пневмонии неизвестного происхождения. С начала месяца было зарегистрировано 27 случаев заболевания.