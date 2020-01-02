Власти Китая заблокировали операции между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, одной из причин может быть позиция Великобритании в отношении протестов в Гонконге. Опрошенные агентством аналитики говорят, что это не только большой удар по компаниям, которые хотят расширить базу инвесторов, но и по связям Китая с мировыми рынками.