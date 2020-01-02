Власти Китая заблокировали операции между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, одной из причин может быть позиция Великобритании в отношении протестов в Гонконге. Опрошенные агентством аналитики говорят, что это не только большой удар по компаниям, которые хотят расширить базу инвесторов, но и по связям Китая с мировыми рынками.
2020-01-02T10:31:00+03:00
2020-01-02T10:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 02 января 2020
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