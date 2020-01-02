Пассажир рухнувшего в Казахстане самолёта награждён медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации

23-летний Темирлан Кадауов прикрыл своим телом беременную женщину, которая сидела рядом и, несмотря на травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам. Это сообщили в полиции Алма-Аты, чей начальник вручил сегодня награду молодому человеку.

Самолёт авиакомпании «Бек эйр», который совершал внутренний рейс, 27 декабря упал вскоре после вылета из Алма-Аты. Погибли 12 человек, более 50 пострадали.