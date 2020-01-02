В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Документ опубликован для общественного обсуждения. Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям. Сейчас по закону принудительная эвакуация граждан возможна лишь в случае контртеррористической операции и если объявлено чрезвычайное положение. Его вводит президент в случае чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а также при попытках насильственного изменения конституционного строя.