В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Документ опубликован для общественного обсуждения. Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям. Сейчас по закону принудительная эвакуация граждан возможна лишь в случае контртеррористической операции и если объявлено чрезвычайное положение. Его вводит президент в случае чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а также при попытках насильственного изменения конституционного строя.
2020-01-02T10:30:00+03:00
2020-01-02T10:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 02 января 2020
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