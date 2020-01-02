Название Голландия официально перестало существовать для обозначения страны

С начала года она именуется только Нидерландами.

Нидерландский МИД сообщил о таком решении в октябре. Отмечалось, что принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название Нидерланды планируют использовать в Олимпийских играх в Японии и конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Роттердаме. Правительство также считает, что это позволит Королевству избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Кроме того, власти надеются таким образом перераспределить туристические потоки, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов. Впрочем, Северная и Южная Голландии по прежнему остаются, как наименование двух из двенадцати провинций современных Нидерландов.

Смена названия обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.