«Боинг» в минувшем году уступил лидерство европейской компании «Эйрбас» по количеству поставленных лайнеров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, «Эйрбас» поставил 863 самолёта, а американская корпорация только 345 – из-за проблем с моделью 737 МАХ. Ряд стран после двух авиакатастроф самолётов этого типа запретили их полёты.