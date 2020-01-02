«Боинг» в минувшем году уступил лидерство европейской компании «Эйрбас» по количеству поставленных лайнеров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, «Эйрбас» поставил 863 самолёта, а американская корпорация только 345 – из-за проблем с моделью 737 МАХ. Ряд стран после двух авиакатастроф самолётов этого типа запретили их полёты.
2020-01-02T10:03:00+03:00
2020-01-02T10:07:00+03:00
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10:03, 02 января 2020
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