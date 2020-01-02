Турецкий парламент сегодня проголосует по вопросу об отправке войск в Ливию. О военной помощи ранее попросило правительство национального согласия страны, которое находится в Триполи. Захватить город пытается армия фельдмаршала Халифы Хафтара.
2020-01-02T10:03:00+03:00
2020-01-02T10:12:59+03:00
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10:03, 02 января 2020
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