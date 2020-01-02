Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России

Политик назвал действующим мирный договор 1920 года, по которому страна претендует на некоторые российские территории.

Тартуский мирный договор, установивший границу по итогам войны между Эстонией и Советской Россией, до сих пор находится в реестре действующих международных договоров ООН. Об этом рассказал спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении, текст которого был опубликован на сайте законодательного органа. Политик напомнил, что в этом году исполняется сто лет со дня подписания договора. Также, по его словам, современная Эстония считается правопреемницей Эстонской республики, образованной в 1918 году и просуществовавшей до 1940, когда ее присоединили к Советскому Союзу.

В ноябре прошлого года Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5 процентов территории Эстонии, и потребовал их возвращения. Речь идет о некоторых районах Ленинградской области, отошедших Эстонии по мирному договору 1920 года. Россия это соглашение не признает.

Ранее в российском МИДе назвали территориальные претензии Эстонии абсурдными и обвинили власти страны в нагнетании конфронтации в отношениях с Москвой.