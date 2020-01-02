Российским водителям больше не придётся возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Электронный полис можно предъявить на смартфоне. «Российская газета» отмечает, что норма была прописана и ранее, но не была прописана в ПДД, что часто вызывало конфликты на дорогах.
2020-01-02T09:32:00+03:00
2020-01-02T09:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 02 января 2020
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