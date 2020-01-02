Российским водителям больше не придётся возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Электронный полис можно предъявить на смартфоне. «Российская газета» отмечает, что норма была прописана и ранее, но не была прописана в ПДД, что часто вызывало конфликты на дорогах.