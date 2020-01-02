Австралийские военные корабли должны сегодня спасти 5 тысяч человек, которые заблокированы на пляже лесными пожарами. Жители города Маллакута штата Виктория бежали от огня ближе к океану.

Лесные пожары бушуют в Австралии уже четвёртый месяц. Ситуация осложняется 40-градусной жарой и сильным ветром.