Лидеры Греции, Израиля и Кипра сегодня подпишут в Афинах соглашение о строительстве газопровода. Газ будут добывать на шельфе Израиля и Кипра и поставлять в Грецию, откуда затем он пойдёт в другие страны Европы. Газопровод должен заработать через 5 лет.
2020-01-02T09:31:00+03:00
2020-01-02T09:36:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 02 января 2020
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