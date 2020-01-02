Лидеры Греции, Израиля и Кипра сегодня подпишут в Афинах соглашение о строительстве газопровода. Газ будут добывать на шельфе Израиля и Кипра и поставлять в Грецию, откуда затем он пойдёт в другие страны Европы. Газопровод должен заработать через 5 лет.