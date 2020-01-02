В Австрии завершились переговоры о формировании коалиционного правительства

Они начались ещё в середине ноября после парламентских выборов, на которых победила консервативная Австрийская народной партия. Её председатель Себастьян Курц сказал, что сформирует правительство вместе с партией «Зелёные». Курц станет канцлером, а лидер «зелёных» Вернер Коглер – вице-канцлером.

Ожидается, что сегодня будут официально объявлены имена министров, передаёт ТАСС.