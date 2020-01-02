В Твери в жилом доме, по предварительным данным, этим утром произошёл взрыв бытового газа. Пострадали два человека, эвакуированы были более пятидесяти. Они временно размещены в здании ближайшей школы, сообщает издание «Твер.ньюс». В квартире, где произошёл взрыв, выбиты стёкла.
2020-01-02T09:30:00+03:00
2020-01-02T09:33:31+03:00
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09:30, 02 января 2020
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