Парламент Турции сегодня рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

Запрос на военную поддержку поступил из Триполи, но успех предстоящей операции вызывает сомнения. Такое мнение «Эху» высказал ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

Ливийскую оппозицию так же поддерживают иностранные государства, и президент Турции решил оказать содействие официальным властям в противовес этой угрозе, добавил Иванов.