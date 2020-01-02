В правительстве Ливана утверждают, что не связаны с побегом из Японии бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Сейчас Карлос Гон находится именно в этой стране.

Госминистр по делам президента Салим Джейсати подчеркнул, что Ливан пытался вернуть своего гражданина только легальными методами, то есть через просьбы об экстрадиции. О планах Карлоса Гона сбежать из-под домашнего ареста в стране просто не знали, — сказал чиновник в интервью американскому журналу Wall Street Journal. Он добавил, что ранее в Японии на требования Ливана не отвечали, а сейчас государственные ведомства ждут от японских коллег информацию о деле против бывшего главы альянса Renault.

Сам Карлос Гон говорил агентству Reuters, что хочет, чтобы его судили именно в Ливане. Он отмечал, что не верит в справедливый суд в Японии, поскольку дело в отношении него там сфальсифицировали по политическим мотивам.

В японские правоохранительные органы всё еще расследуют обстоятельства побега Гона. Тем временем Wall Street Journal пишет, что это произошло в результате операции целой команды специалистов, которую планировали несколько месяцев. По данным журнала, в прошлую субботу подозреваемого на частном самолете вывезли из подконтрольной суду резиденции в Токио, и за два дня, через Турцию, отвезли в Ливан. Издание сообщает, что ключевой фигурой этого плана была жена Карлоса Гона. Произошедшее она назвала «лучшим подарком» в её жизни.

Дело в отношении Карлоса Гона завели в 2018-ом году. Его подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе в сокрытии от властей восьмидесяти миллионов долларов доходов.