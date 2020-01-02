Нидерланды с 1 января официально прекратили использовать название «Голландия»

Этому правилу должны придерживаться власти, компании, вузы и печатные издания. О таком решении в МИДе Нидерландов сообщили в октябре. В ведомстве пояснили, что это должно стимулировать экспорт, туризм и спорт.

Название «Голландии» носят две из 12 провинций современных Нидерландов.