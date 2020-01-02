Беньямин Нетаньяху объявил, что попросит парламент о неприкосновенности по трём уголовным делам

В ноябре израильскому премьеру официально были предъявлены обвинения по трём эпизодам мошенничества и коррупции. Агентство Reuters отмечает, что это политически рискованный шаг Нетаньянху, который при этом может задержать судебные слушания на месяцы.

В марте в стране состоятся третьи за год парламентские выборы.