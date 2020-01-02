Глава Нафтогаза признался, что не в восторге от контракта с Газпромом

Подписанное соглашение – это компромиссный вариант, сказал глава правления украинской компании Андрей Коболев. В интервью, которое опубликовано на YouTube канале Нафтогаза, он сказал, что Газпром отказался брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, и это пришлось сделать Нафтогазу, который фактически вступил буфером между российской компанией и Украиной.

В канун Нового года Москва и Киев подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину в Европу.