МЧС предлагает обязать россиян эвакуироваться при соответствующем решении властей

В министерстве это объясняют стремлением сохранить жизни и здоровье граждан. Как напоминает газета «Коммерсантъ», сейчас обязательная эвакуация предусмотрена только в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и чрезвычайного положения. Кроме того, в МЧС предлагают ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемых из других органов власти.
2020-01-02T08:30:00+03:00
2020-01-02T08:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 02 января 2020
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