МЧС предлагает обязать россиян эвакуироваться при соответствующем решении властей

В министерстве это объясняют стремлением сохранить жизни и здоровье граждан. Как напоминает газета «Коммерсантъ», сейчас обязательная эвакуация предусмотрена только в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и чрезвычайного положения. Кроме того, в МЧС предлагают ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемых из других органов власти.