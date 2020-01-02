Парламент Турции сегодня рассмотрит запрос на отправку вооруженных сил в Ливию

Ранее возглавляющий Ливийскую национальную армию Халифа Хафтар объявил о продвижении в Триполи.

Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее прокомментировал это обращение, отметив, что Анкара «отправляет войска туда, куда приглашают». До этого он говорил, что в Ливии есть наемники ЧВК Вагнера, которых связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Они, по словам Эрдогана, воюют на стороне Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару. Он в середине декабря объявил о старте наступления, цель которого – захват Триполи. Войска Хафтара приблизились к ливийской столице. Гражданская война в стране началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 11 году. С тех пор в Ливии царит двоевластие — в Триполи правительство во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, на востоке страны — Ливийская национальная армия.

Правительство в Триполи поддерживают страны Запада, Турция, Катар и ООН. На стороне Ливийской национальной армии Хафтара ОАЭ и Египет, Россия также оказывает помощь