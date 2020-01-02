МЧС опубликовало проект закона об обязательной эвакуации граждан в зонах чрезвычайных ситуаций

Его разработали после летних наводнений.

МЧС хочет, чтобы решение об эвакуации принимали специальные комиссии. Законопроект предусматривает, что их можно будет создавать на правительственном, региональном и муниципальных уровнях. В пояснительных материалах к инициативе сказано, что это нужно для обеспечения защиты и сохранения жизни и здоровья граждан.

На прошлой неделе об этом же говорил глава МЧС Евгений Зиничев. В интервью ТАСС он отмечал, что необходимо исключить ситуации, при которых спасатели обязаны держать спецтехнику рядом с людьми, которые отказались покидать опасный участок, в то время, когда ресурсы ведомства в срочном порядке нужны в других местах.

Также в МЧС считают, что нужно ввести штраф для чиновников других ведомств за сокрытие или предоставление неполной информации о чрезвычайных ситуациях. То есть теперь, согласно законопроекту, госслужащие будут обязаны заплатить от десяти до двадцати тысяч рублей, если станет известно, что они не поделились важными сведениями со спасателями.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эти правила должны вступить в силу уже в апреле.