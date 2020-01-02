Глава Ингушетии распорядился усилить меры безопасности в республике после нападения на пост ДПС

31 декабря в результате атаки погиб один полицейский.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов накануне провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии и рекомендовал подчиненным усилить меры безопасности. По словам главы региона, подобные инциденты не должны повториться, тем более впереди много важных дат.

Нападение на пост ДПС на въезде в Магас произошло около шести часов вечера 31 декабря. Подозреваемые были вооружены ножами, от их рук погиб один из полицейских, еще три силовика получили ранения. Ответным огнем был застрелен один из нападавших, а второй ранен и доставлен в больницу. По данным источника «Интерфакса», пострадавших полицейских решили перевезти на лечение в Москву в одну из лучших клиник. Угрозы их жизни нет.

После нападения ингушские силовики провели обыски в Назрани в домах подозреваемых Микаила Мизиева и Ахмеда Имагожева. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел», также оперативники пришли в центр культурного развития в Магасе, где Имагожев работал охранником. Правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны

Похороны погибшего при нападении инспектора ГИБДД Зелимхана Кокорхоева прошли накануне в его родном селе Средние Ачалуки. Проститься с полицейским пришли сотни людей.