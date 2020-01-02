Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин

В состав американской делегации войдут также министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и старший советник Белого дома Иванка Трамп. Как сообщает Белый дом, участие президента Дональда Трампа в работе форума пока под вопросом из-за импичмента, объявленного ему Палатой представителей Конгресса, и возможного рассмотрения его дела в Сенате. Форум в Давосе запланирован на 21-24 января.
2020-01-02T07:32:00+03:00
2020-01-02T07:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 02 января 2020
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