Греция, Кипр и Израиль подпишут соглашение о строительстве Восточно-средиземноморского газопровода

Участники не скрывают, что это станет ответом на действия Турции в регионе.

Церемония подписания документа пройдет в Афинах с участием премьер-министров Израиля и Греции, а также президента Кипра.

Планируется, что позднее к договору присоединится Италия. Не исключено и участие Египта, который также располагает значительными запасами газа в Восточном Средиземноморье. Согласно плану, газопровод EastMed, должен заработать в 2025 году. Его стоимость составит примерно 10 миллиардов евро, а протяженность порядка 2 тысяч километров. Ресурсной базой выступят морские месторождения Израиля и Кипра, откуда планируется поставлять в Грецию, а затем в Италию и другие страны Юго-Восточной Европы до 12 млрд кубометров газа в год. Евросоюз признал проект приоритетным и частично профинансирует расходы на его строительство. Впрочем, многие эксперты сомневаются в его рентабельности, отмечая лишь политическую целесообразность в качестве меры, призванной помешать усилиям Турции по распространению своего контроля на восточное Средиземноморье.

Подготовка к запуску проекта ускорилась после того, как Турция и Ливия подписали договор о разделе акватории Средиземного моря. Греция связывает это партнерство с желанием ограничить свои права на морские территории. Анкара в свою очередь рассматривает прокладку трубопровода как вызов своим интересам в регионе.