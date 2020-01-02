Десять человек найдены живыми на месте жесткой посадки в горах тайваньского военного вертолета. Представитель министерства сообщил, что среди выживших и начальник генштаба страны. Поиски еще трех человек продолжаются. На место инцидента прибыл министр обороны Тайваня.