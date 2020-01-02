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07:03, 02 января 2020

Десять человек найдены живыми на месте жесткой посадки в горах тайваньского военного вертолета

Десять человек найдены живыми на месте жесткой посадки в горах тайваньского военного вертолета. Представитель министерства сообщил, что среди выживших и начальник генштаба страны. Поиски еще трех человек продолжаются. На место инцидента прибыл министр обороны Тайваня.



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