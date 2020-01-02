Госсекретарь США Майкл Помпео на время отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства объясняет это ситуацией в Ираке, где американское посольство двое суток блокировали протестующие. Поездка Помпео планировалась на 3-7 января, но теперь состоится позже.

Иран считает обвинения США в свой адрес безосновательными. Только Вашингтон ответственен за ситуацию у посольства в Багдаде. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран не хочет войны, однако готов незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам Ирана, добавил Хаменеи.

МИД Ирана выразил протест США в связи с «милитаристскими заявлениями» американских властей. Ведомство призывает Вашингтон отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана.

Дать точный прогноз последствий противостояния пока нельзя, но ситуация продолжает усугубляться. Об этом «Эху» рассказал Руководитель Центра Европа – Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин. США несколько раз уходили от прямых действий в конфликте между суннитами и шиитами, но теперь реакция Вашингтона стала основательной и решительной, подчеркнул Александр Шумилин.