Ливанские власти не имеют отношения к побегу из Японии руководителя альянса «Рено — Ниссан — Мицубиси» Карлоса Гона. Об этом The Wall Street Journal заявил ливанский госминистр по делам президента Салим Джрейсати. По его словам, в правительстве ничего не знали об обстоятельствах отъезда Гона из Японии. Джрейсати сообщил, что правительство Ливана не раз направляло японским официальным лицам запросы об экстрадиции Гона, однако не получало ответа. По словам источников издания, побег предпринимателя из Японии готовился в течение нескольких месяцев. Он якобы находился на борту частного самолета, который сначала прибыл из Японии в Турцию, а потом проследовал в Ливан. По сведениям издания, Гон рассчитывает, что в Ливане суд над ним может быть более справедливым, чем в Японии.