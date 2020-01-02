На Тайване в одном из горных районов совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба на борту

Как передает Reuters, вместе с ним летели более десяти высокопоставленных военных. На место ЧП направлены спасатели. В оборонном ведомстве, указывает «Тайвань ньюс», отметили, что спасены 10 человек, в том числе и сам начальник Генштаба. Информация об их состоянии не приводится. Спасатели ведут поиски еще трех человек.