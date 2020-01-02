На Тайване в одном из горных районов совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба на борту

Как передает Reuters, вместе с ним летели более десяти высокопоставленных военных. На место ЧП направлены спасатели. В оборонном ведомстве, указывает «Тайвань ньюс», отметили, что спасены 10 человек, в том числе и сам начальник Генштаба. Информация об их состоянии не приводится. Спасатели ведут поиски еще трех человек.
2020-01-02T06:31:00+03:00
2020-01-02T06:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 02 января 2020
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