Пожару в трехэтажном жилом доме в Астрахани присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили ТАСС в МЧС, дом горит на площади 800 кв. метров. Существует угроза распространения огня. К тушению привлекаются 125 человек и 51 единица техники. Проводится эвакуация. Сведений о пострадавших не поступало.