Пожару в трехэтажном жилом доме в Астрахани присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили ТАСС в МЧС, дом горит на площади 800 кв. метров. Существует угроза распространения огня. К тушению привлекаются 125 человек и 51 единица техники. Проводится эвакуация. Сведений о пострадавших не поступало.
2020-01-02T06:30:00+03:00
2020-01-02T06:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 02 января 2020
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