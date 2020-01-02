Австралия отправляет корабли и авиацию в район, где из-за лесных пожаров заблокированы около 5 тысяч человек

Австралия отправляет корабли и авиацию в район, где из-за масштабных лесных пожаров оказались заблокированы около 5 тысяч человек. Жертвами стихии на восточном побережье стали 17 человек, несколько числятся пропавшими без вести.

Прибрежный город Маллакута штата Виктория отрезан огнем от основной части материка. Его жители вынуждены были перебраться ближе к воде, когда к их домах подступило пламя. Теперь они застряли в своеобразной ловушке на пляже. Некоторые, спасаясь от дыма и пепла, вышли в море на собственных лодках. Сегодня к ним на помощь должны прибыть из Сиднея два военных корабля ВМС страны. Они вывезут людей в безопасное место. В течение ближайших недель обеспечивать город всем необходимым будут военные. Они также помогут перебросить туда дополнительные силы пожарных. По данным Ассошиейтед пресс, власти штата обратились за помощью к США и Канаде.

Мощные пожары бушуют в Австралии на протяжении трех месяцев. Огонь уничтожил растительность на площади порядка 4 миллионов гектаров. Разрушены более тысячи жилых домов и еще 2,5 тысяч других строений. Во многих районах отсутствует электричество и связь. В крупнейшем городе страны Сиднее, а также во всем штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС.

Сейчас ситуация осложняется 40-градусной жарой и сильным ветром. Метеорологи считают происходящее следствием глобального потепления.