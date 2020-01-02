Во Франции сегодня продолжается забастовка работников общественного транспорта, длящаяся уже почти месяц

Возмущение вызвала пенсионная реформа, предложенная властями.

Транспортная забастовка во Франции длится уже почти месяц, невзирая на праздники. Сегодня она станет самой продолжительной за последние 30 лет, побив рекорд 1986-1987 годов. Общественный транспорт сегодня, как и весь последний месяц, будет работать с перебоями. Но хуже всего придется пассажирам железнодорожной компании SNCF – она отменяет около трети всех поездов, в том числе пригородных. Стачка вряд ли завершится до следующего вторника, когда власти страны собираются возобновить консультации с профсоюзами по поводу пенсионной реформы. Именно она вызвала протест. Правительство предлагает ввести так называемую «универсальную систему» начисления пенсий, отменив целый ряд льгот, которые сегодня существуют для десятков различных профессий. Это затронет железнодорожников и работников общественного транспорта. Кроме того, предполагается повышение пенсионного возраста на два года — до 64 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении к гражданам подчеркнул, что власти намерены полностью реализовать пенсионную реформу.