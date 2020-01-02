Парламент Турции сегодня рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию. Большинство турецких политических сил поддержат инициативу, такую оценку «Эху» высказал главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев. Турецкие граждане в большинстве так же одобряют идею отправки военного контингента в Ливию, добавил Ниязбаев.